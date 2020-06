Von Steinheim an den Königssee Styrkeprøven auf heimischem Boden

Und so ging es dann los um eine Minute nach 0 Uhr am 21. Juni in Steinheim. „Wir sind vor allem nachts, aber auch insgesamt sehr gut durchgekommen und hatten am Ende einen 30er-Schnitt“, berichtet Frank Mayer. Viel geschwätzt haben die beiden unterwegs nicht, „nur das Nötigste“, sagt Marten Wahl augenzwinkernd. „Bei einer solchen Tour ist jeder mit sich selbst beschäftigt.“ Manchmal denke man an die Höhenmeter, die noch kommen. Von Trondheim nach Oslo wären die meisten Anstiege am Anfang gewesen. Von Steinheim nach Berchtesgaden ist es andersrum. Manchmal denke man aber auch an das Gewitter, das da in der Ferne auf- und dann doch vorbeizieht. Oder irgendwann auch nur an den schmerzenden Nacken oder Rücken. Letztlich habe man immer ein nächstes Ziel vor Augen: den Sonnenaufgang, Ingolstadt, Passau, die Berge . . .