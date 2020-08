Von Pangolin bis Zibetkatze Vietnam verbietet Handel mit Wildtieren

15 Prozent der Vietnamesen hätten in den vergangenen zwölf Monaten selbst Wildtiere gekauft oder würden jemanden kennen, der Wildtierprodukte auf einem Markt erstanden habe, schrieb WildAid unter Berufung auf Umfragen. Zusammen mit Thailand sei das Land am Mekong damit der Spitzenreiter in der Region. Hauptsächlich wurde mit Schildkröten, Zibetkatzen, lebenden Vögeln und Pangolinen gehandelt. Einer WWF-Umfrage aus fünf betroffenen Ländern in Asien zufolge - darunter auch Thailand und Vietnam - unterstützen aber 90 Prozent der Befragten es, wenn ihre Regierungen dortige Wildtiermärkte schließen.

