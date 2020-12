Von Murr nach Rumänien Spenden sorgen für glückliche Gesichter

Rechtzeitig vor Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen kam der Lastwagen schließlich in Zsobok an. Und zu was die vielen Spender beigetragen haben, liest sich beeindruckend: 120 Kinder und Schüler aus Zsobok hatten dank ihrer Spende eine Weihnachtsfreude. 80 Mitarbeiter konnten sich über Geschenke freuen. 130 Kinder aus fünf Dörfern in der Nachbarschaft sind an Weihnachten nicht leer ausgegangen. 17 Kirchengemeinderäte wurden bedacht. 165 Familien aus Zsobok haben Pakete erhalten. Hinzu kamen viele Lebensmittel fürs Kinderheim.