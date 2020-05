Von Mondlandung bis Reptiloide Das sind die verrücktesten Verschwörungstheorien

Paul is dead

Elvis lebt, dafür ist Paul McCartney tot? Erstere Verschwörungstheorie lassen wir mal beiseite, dafür widmen wir uns der zweiten. Das Beatles-Gründungsmitglied soll demnach bereits 1966 bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Auf kuriose Weise. Denn wie es die Legende so will, hat Paul McCartney einer hübschen Politesse hinterhergeschaut und stieß dann mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto. Da das Fahrzeug in Flammen aufging und der Musiker beim Aufprall seine Zähne verlor, konnte er nicht identifiziert werden. Aber sie waren doch grade so erfolgreich. Also heuerten die Beatles einen Doppelgänger an, der bis heute den echten McCartney ersetzt. Die Beatles selbst gaben ihren Fans danach zahlreiche Hinweise auf seinen Tod. Viele Motive auf den CD-Covern und diverse Songzeilen lassen keinen Zweifel – der echte Paul McCartney ist schon lange von uns gegangen.

Die Simpsons sagen die Zukunft voraus

Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie sind ein echtes Phänomen. Seit 30 Jahren ist die Zeichentrick-Familie aus Springfield im Fernsehen zu sehen. Die Serie nimmt dabei nicht nur das Alltagsleben der Amerikaner aufs Korn, sondern hat oft auch eine tiefgründige Message. Manchmal geht es sogar so tief, dass die Macher in ein Wurmloch graben und offenbar in der Zukunft landen. So gab es im Jahr 2000 bereits eine Folge, in der Lisa US-Präsidentin wird. Ihr Vorgänger: Donald Trump. Unheimlich. In einer Episode aus dem Jahr 1993 wurden zwei Magier von ihrem Tiger in einem Casino angegriffen. Die Ähnlichkeit zu Siegfried und Roy ist nicht von der Hand zu weisen. 2003 wurde Roy tatsächlich von einem der weißen Tiger angegriffen und schwer verletzt. Reicht noch nicht? Bereits 1995 gab es in einer Folge Handys mit Video-Telefonie und sprechende Uhren – das sollte alles erst viele Jahre später auf den Markt kommen. Jetzt dürfte aber jeder überzeugt sein: Die Simpsons-Macher wissen mehr als der Rest der Menschheit.

Reptiloide

Außerirdische, die die Weltherrschaft an sich reißen. Das sind Reptiloide. Sie sind Echsenwesen, die die menschliche Gestalt annehmen können. Sie leben mitten unter uns. Mehr noch, sie haben hohe Stellungen in der Politik inne. Anhänger dieser Verschwörungstheorie sind sich sicher, dass einige Regierungschefs in Wahrheit Reptiloide sind. Man sieht es an ihren Augen. Angela Merkel oder Barack Obama gehören zu ihnen, heißt es. Andere hohe Amtsträger werden von diesen Wesen gesteuert. Ihr Ziel ist eine neue Weltordnung.

Hohlerde

Ein Verwandter zu der Theorie über die Reptiloide ist die Theorie der Hohlerde. Diese besagt, dass die Erde hohl ist und es eine weitere Welt unter unserer gibt. In dieser leben wahlweise die bereits genannten Reptiloide, Dinosaurier, exotische Geschöpfe oder ultraschlaue Außerirdische. Zurück geht diese Idee übrigens auf Edmond Halley. Genau, der mit dem Halleyschen Kometen. Ein ernst zu nehmender Wissenschaftler seiner Zeit, des 17. Jahrhunderts. Dass Kompasse an den Polen nicht mehr funktionierten, erklärte er sich damit, dass es unter der Erdoberfläche weitere Welten geben müsse. Diese Theorie hat sich bis heute gehalten – und wird auch gerne vom Science-Fiction-Genre aufgegriffen.

Keanu Reeves ist unsterblich

Wenn einer das Leben als solches entschlüsseln kann, dann ja wohl der Mann, der uns die Wahrheit über die Matrix gezeigt hat. Dieser Meinung sind die Anhänger einer Verschwörungstheorie, die Schauspieler Keanu Reeves mit dem Attribut „Unsterblichkeit“ versehen. Es gibt sogar eine eigene Homepage, die als Beweise Bilder des Stars aus den 90ern und von heute nebeneinanderstellen. Und man muss zugeben: Der Mann scheint nicht gealtert zu sein. Sieht man mal von seinem Bart ab, den er seit geraumer Zeit mit sich herumschleppt. Und die Gläubigen gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie vergleichen Bilder von Reeves mit diversen Porträt-Gemälden aus früheren Jahrhunderten – mit verblüffenden Ähnlichkeiten.

Tunnelsystem für Flüchtlinge unter Stuttgart

Zum Abschluss noch etwas aus dem heimischen Groteskistan. Stuttgart ist ein Hotspot für Flüchtlinge – also nicht an der Oberfläche, sondern darunter. In einem Tunnelsystem unter der schwäbischen Hauptstadt sowie in Berlin werden zwei bis drei Millionen Immigranten vom Militär ausgebildet, um bei einem Bürgerkrieg auf das deutsche Volk losgelassen zu werden. Na, alles klar soweit? Diese Verschwörungstheorie machte erst vor Kurzem via Youtube und Twitter die Runde. Dies sei schließlich auch die Erklärung, warum der BER und S21 nicht fertiggestellt werden. Dort sind nämlich die Eingänge dieser unterirdischen Welt.