Von Ida McKinley bis Melania Trump Die First Ladys der USA seit 1900

Manche First Lady versuchte auch, handfeste Politik zu machen: An Nancy Reagan kam im Weißen Haus keiner vorbei. Und Hillary Clinton übernahm als First Lady eine Kommission zur Reform des Gesundheitswesens – ihre Vorschläge fielen jedoch krachend durch. Später griff sie nach der vollen Macht und versuchte, die erste Frau an der Spitze des Staates zu werden.