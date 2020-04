Von Gollum bis Spiderman Streetart-Künstler greifen Corona in Motiven auf

Einige Graffitis haben es in kurzer Zeit zu Bekanntheit gebracht, andere werden nur wenigen Spaziergängern im Gedächtnis bleiben. Der Streetart-Künstler Eme Freethinker sprayte kürzlich in Berlin Gollum, die aus „Herr der Ringe“ bekannte Figur, an eine Mauer. Der auserkorene Schatz ist nicht der mächtige Ring, sondern eine Rolle Klopapier. In England wird Pflegern und Ärzten mit einem Superhelden-Graffiti gedankt.