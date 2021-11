Von Felix Lobrecht bis Markus Lanz Das sind die „GQ Men of the Year“

Berlin - Am Donnerstagabend gingen die „GQ“-Men-of-the-Year-Awards 2021 über die Bühne. Aufgrund von Corona dieses Jahr in Form eines Gala-Dinners in einem Restaurant in Berlin-Mitte und nicht, wie in früheren Jahren, eine große Show mit Party in der Komischen Oper. Geladen waren auch keine 1000 Gäste, sondern nur etwa 180 Geimpfte oder Genesene (2G-Regel).