Von der Leidenschaft zur Buchidee Der Weißensee und sein Eis-Magier

200 Kilometer im Eiltempo über das Eis

Auch den Holländern, vor allem den Friesländern, blieb das nicht verborgen. Sie lieben den eiskalten See heiß und innig. Für die enthusiastische Eisläufer gab es in ihrer Heimat seit dem Jahr 1909 einen traditionellen Wettbewerb zwischen elf friesischen Städten den Elfstedentocht, also eine Elfstädtetour. Bei deren Königsdisziplin flitzen die Eisläufer bis zu 200 Kilometer weit über Grachten und Flüsse. Das ist in ganz Holland nicht nur jedem Kind bekannt, sondern quasi ein Mythos. Die allerschnellsten Läufer brauchen nur etwas über fünf Stunden für die 200 Kilometer, sie sind also mit knapp 40 Stundenkilometern unterwegs.