Von der Bücherliebe zum Bücherwahn Diebische Leseratten, mörderische Bücherwürmer – und Karl Lagerfeld

Berlin - Auch in digitalen Zeiten kann man mit dem Besitz von Büchern Staat machen. Zumindest hat die Pose vor einem gut bestückten Regal in den gestreamten Botschaften an die Welt während der Pandemie nicht ausgedient. Im Hintergrund mancher Videokonferenzen türmte sich die imposante Leidenschaft für das Geschriebene.