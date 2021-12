Von den USA in die Schillerstadt Ihr Herz hat immer für Marbach geschlagen

Die Sehnsucht nach Marbach bleibt

Der Schmerz ist groß, als es schließlich zurück nach Amerika geht. Doch von da an sind die Sommerferien vorprogrammiert: Gemeinsam mit der Mutter geht es zu den Großeltern nach Marbach zur „Family time“. „Ich habe in diesen acht Wochen mehr und intensiver gelebt als in den restlichen Wochen des Jahres“, beteuert Gabriela: „Und ich habe dort meine prägendsten Erfahrungen gemacht.“ Später kommt sie noch einmal für ein halbes Jahr als Austauschstudentin nach Tübingen. Danach ist erst einmal Schluss mit den Deutschlandbesuchen. Ihr Job im Büromanagement bindet sie viel zu stark. Dafür kommen jedoch die Cousinen öfter mal zu Besuch in die USA. Der Kontakt bleibt intensiv.

Die Sehnsucht aber nach der „kleineren Stadt, wo ich so viele kenne“ pulsiert weiter in ihr. „Und weil ich selbst keinen Mann und keine Kinder habe, wagte ich schließlich den Entschluss, die Zelte in den USA abzureißen. Jetzt bin ich halt die verrückte Tante aus Amerika“, sagt sie lachend und erzählt, wie beeindruckend es für sie gewesen sei, wieder in Marbach zu sein.

Nach der Einwanderung startet sie eine neue Ausbildung

Nach ihrer Einwanderung kommt sie erst in Benningen bei Verwandten unter; kurze Zeit später findet sie eine Wohnung in dem Haus in Marbach, in dem auch ihr Cousin wohnt. Sie arbeitet für zwei Logistikunternehmen. Doch Gabriela stellt schnell fest, dass ihr die Arbeit als Büromanagerin nicht mehr zusagt: „Zu kalt, zu steril.“

Ihre geistige Beweglichkeit demonstriert Gayko daraufhin ein weiteres Mal: „Weil ich schon immer gerne und gut mit Kindern konnte“, startet sie eine Ausbildung als Erzieherin: „Seit September arbeite ich nun vorwiegend mit jungem Gemüse zusammen.“ Die finanzielle Situation bewertet sie als „eng, aber machbar“. Gabriela empfindet Glück darin, dass „ich nahe bei meiner Familie bin und Unterstützung von allen Seiten bekomme“. Ein Wermutstropfen findet sich in dieser wundersamen Geschichte dann aber schlussendlich doch noch. Dass sie ihre Eltern in den USA zurücklassen musste, das schmerzt die Frau, die aber weiterhin eng mit ihnen verbunden ist: „Mein Entschluss war schwer für sie – aber irgendwann musste ich mich einfach entscheiden.“