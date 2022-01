Vom VfB Stuttgart bis FC Bayern München An diesen Tagen starten die Bundesligisten in die Vorbereitung

Berlin - 17 Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga 2021/22 absolviert – es ist also „Halbzeit“. Nach Abschluss der Hinrunde am vergangenen Wochenende zeigen sich mit Blick auf das sportliche Abschneiden der 18 Vereine erste Tendenzen. Entscheidungen sind allerdings noch keine gefallen. So belegt etwa der VfB Stuttgart zu Weihnachten den 16. Tabellenplatz und hat 17 Punkte auf der Habenseite – und doch geht es für das Team von Pellegrino Matarazzo zum Rückrundenstart im neuen Jahr quasi „bei Null“ los.