Vom Hobby zur Hilfsaktion Ein Korbmacher wird zum Helfer in der Not

Kurse an Schulen

„Ich kann nicht stundenlang vor dem Fernseher hocken, da schlafen mir die Füße ein“ – und so hält sich Albrecht Leize, der sich übrigens 50 Jahre lang als aktiver Feuerwehrmann in seiner Gemeinde engagiert hat, manchmal bis um Mitternacht in der Werkstatt auf, wo ihn die Ruten bei Laune halten. Alles, was er dort herstellt, wird fein säuberlich dokumentiert und durchnummeriert. Skizzen oder auch Fotos und Anmerkungen darüber, wie er vorgegangen ist, finden sich in mittlerweile zwei Büchern. Auch das zweite ist schon bald voll. „Im ersten Nachschlagewerk sind 160 Körbe und noch einmal so viele andere Objekte auf 75 Seiten festgehalten“, sagt Leize mit einer Stimme, die eine gewisse Ehrfurcht vor dem eigenen produktiven Hobby verrät. Auch Flaschen- und Geschenkkörbe, überdimensionale Weingläser, Hüte oder tragbare Laternen sind in dem Kellerraum entstanden, wo sich ein ganzes Sortiment an Werkzeugen befindet: etwa das Klopfeisen, diverse Cutter und Messer oder auch ein paar zur Ahle umfunktionierte Schraubenzieher. Die benötigt der Bastler, um dünnere Staken in das bereits vorhandene Geflecht zu stecken. „Da braucht man richtig Gewalt zum Drücken – ich merk’s schon an den Fingern“, kommentiert Leize seine Bemühungen, dem Korbboden sein unterstes Band zu geben. Mit dem Messerrücken sorgt er dafür, dass die Rute, die er biegen will, einen klaren Knick erhält. Leize hat auch schon Kurse gegeben. So hat er etwa Dritt- und Viertklässler an den Projekttagen mit dem Korbflechten in Berührung gebracht.