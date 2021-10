Vom Bundeskanzler zum Schattenkanzler? Kurz tritt ab und bleibt

Grüne hatten hoch gepokert

Für die Grünen scheint nun die Kuh vom Eis. Sie hatten hoch gepokert. Eine „untadelige Person“ müsse Kurz ersetzen, hatten sie gefordert. Vize-Kanzler und Grünen-Chef Werner Kogler kochte geradezu als er öffentlich noch einmal zusammenfasste, was ihn umtrieb: „Es geht nicht bloß um die Vorhalte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es geht darum, was aus diesen Chatnachrichten herausspringt (...) Nämlich, dass es im Machtzentrum der ÖVP ein erschütterndes, ein erschreckendes, ja eigentlich ein schauerliches Sittenbild gibt.“

Keine Frage: Die Grünen hätten Kurz am Dienstag beim geplanten Misstrauensvotum vom Thron gestürzt, um ihre eigene Identität als Anti-Korruptions-Partei nicht zu verraten. Jetzt deutet alles darauf hin, dass die ÖVP-Grünen-Koalition fortgesetzt wird - zu einem Zeitpunkt, zu dem die Grünen Lieblingsprojekte wie die öko-soziale Steuerreform oder ein Klimaticket für alle Busse und Bahnen ausverhandelt haben. Die Projekte werden nun Wirklichkeit. Kogler kann zufrieden sein.

Chancen auf ein Comeback?

Mit Außenminister Alexander Schallenberg als Kurz-Nachfolger können die Grünen sicher leben. Der 52-jährige Spitzendiplomat ist versiert und gewandt. Sein Name taucht in keiner der Ermittlungsakten auf. In Fragen der Migration ist allerdings kein Eingehen auf die Bitten der Grünen zu erwarten. Für humanitäre Gesten, wie die Aufnahme zumindest einiger afghanischer Flüchtlinge, war auch Schallenberg nicht zu haben.

Kurz, der demnächst erstmals Vater wird, hat weiterhin eine denkbar große politische Bühne. Alles entscheidend für seine Chancen auf ein Comeback an die Spitze des Landes wird sein, ob er wirklich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft entkräften kann. Er hat sich in den vergangenen Tagen - und in seiner Rücktrittsrede - sehr zuversichtlich gezeigt, dass ihm das gelingen wird. Wer die 104 Seiten der Staatsanwaltschaft über das Team Kurz und dessen angebliche Machenschaften gelesen hat, weiß, dass das für Kurz die wohl schwerste Aufgabe der nächsten Monate wird.