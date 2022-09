Vollversammlung in New York UN-Generalsekretär: Unsere Welt ist in großer Gefahr

New York - UN-Generalsekretär António Guterres sieht die aktuellen Krisen auf der Welt als ernste Gefahr für die Zukunft der Menschheit. "Unsere Welt ist in großen Schwierigkeiten", sagte Guterres am Dienstag zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.