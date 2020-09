Im Anschluss an die Böschungssicherung an den beiden Kreisstraßen 1834 und 1606 zwischen Kirchberg und dem Kreisel an der Schweißbrücke baut das Landratsamt nun ab Montag, 28. September, dort einen neuen Geh- und Radweg. Zeitgleich wird über die gesamte Länge auch die K1834 grundsaniert. Ergänzend zur Sanierung des Straßenaufbaus werden dabei auch die Entwässerung sowie die passiven Schutzeinrichtungen instandgesetzt und ergänzt. Darüber hinaus ist am Ortseingang von Kirchberg eine Querungshilfe für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen.



Während der Bauarbeiten muss die Kreisstraße zwischen dem Ortseingang von Kirchberg und dem Kreisverkehr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. werden Eine örtliche Umleitung über die K1835/K1604 nach Affalterbach und die K1603 bis Erdmannhausen sowie über die K1605 zum Kreisverkehr Schweißbrücke und umgekehrt wird ausgeschildert. Der Stromberg-Murrtal-Radweges führt in dieser Zeit über Erdmannhausen und wird ebenfalls ausgewiesen.



Aufgrund der Vollsperrung muss die Buslinie 455 von Marbach nach Backnang ebenfalls umgeleitet werden. Ab dem Stopp „Marbach Bahnhof“ fährt die Linie in dieser Zeit über die Erdmannhäuser Straße (Marbach) nach Erdmannhausen und dann weiter nach Affalterbach. Von dort geht die Streckenführung der Linie 455 in Richtung Kirchberg weiter. Ab der Haltestelle Römerweg in Kirchberg kann der Bus dann den normalen Linienweg wieder bedienen. Durch die Umleitung können die Haltestellen Rielingshäuser Straße (Marbach), Huober (Erdmannhausen), Schweißbrücke und Marbacher Straße (Kirchberg) nicht angefahren werden. Als Ersatzhaltestellen dienen die Haltestellen Marbach Bahnhof, Erdmannhäuser Straße (Marbach), Waage (Erdmannhausen) und Römerweg (Kirchberg).