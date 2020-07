Vollsperrung zwischen Freiberg und Ingersheim Land richtet L1113 her

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert ab Donnerstag, 30. Juli, bis voraussichtlich Sonntag, 13. September, die L1113 zwischen Freiberg und Ingersheim. Die Maßnahme wird in zwei Bauphasen unterteilt: Die in der ersten Bauphase anstehende Strecke beginnt von Freiberg kommend ab dem Kreisverkehr und erstreckt sich über die L1113 bis zur Kreuzung Gröninger Weg/Neckarstraße am Ortseingang von Ingersheim. Hier werden die bestehenden oberen Asphaltschichten hergerichtet beziehungsweise an Schadstellen ausgetauscht. Die Erneuerung dieses Streckenabschnitts findet unter Vollsperrung statt und wird voraussichtlich bis Ende August andauern. Die Umleitung erfolgt von Ingersheim kommend über die Bietigheimer Straße auf das Poststräßle und über dieFreiberger Straße nach Freiberg. Von Freiberg kommend erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung.