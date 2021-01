Vollsperrung nach Unfall auf der A81 Transporter und PKW prallen in die Leitplanken

Die A81 musste am Freitag in den frühen Morgenstunden zwischen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen nach einem Unfall gesperrt werden. Ein 22-Jähriger war gegen 4.40 Uhr mit seinem Renault in Richtung Stuttgart unterwegs. Als er zum Überholen eines 36-jährigen Suzuki-Fahrers ansetzte, übersah er dabei jedoch den Sprinter eines 32-Jährigen auf der Mittelspur - es kam zum Zusammenstoß. Während der Sprinter nach links in die Schutzplanken prallte, schleuderte der 22-Jährige gegen den Suzuki. Beide Wagen drehten sich in der Folge mehrmals um die eigene Achse, wobei der Suzuki noch gegen die Leitplanken stieß.