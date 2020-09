Vollsperrung auf der A81 Motorrad beim Überholen übersehen

Die A81 musste am Dientagmorgen nach einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto vollgesperrt werden. Der 49-jährige Motorradfahrer war gegen 8.15 Uhr auf der linken Spur zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim in Richtung Stuttgart unterwegs, als eine 25-jährige mit ihrem Mercedes ebenfalls zum Überholmanöver ansetzen wollte. Als sie hierfür von der Mittelspur nach links ausscherte, übersah sie wohl aus Unachtsamkeit den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Das Zweirad wurde in der Folge nach links abgewiesen und der Fahrer stürzte auf den Asphalt. Der schwerverletzte 49-Jährige musste im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber landete im Bereich der Autobahn, kam jedoch nicht zum Einsatz.