Vollsperrung auf der A81 bei Mundelsheim Person wird von Lastwagen erfasst

Die A81 ist nach einem schweren Unfall zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt. Eine Person ist dort von einem Lastwagen erfasst und so schwer verletzt worden, dass diese noch am Unfallort verstarb. "Es ist bisher noch unklar, wie genau es dazu gekommen ist", so der Pressesprecher der Polizei Heilbronn, Gerald Olma. Der Mann war wohl Fahrer eines auf dem Standstreifen abgestellten Fahrzeugs.