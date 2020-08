Achtung: Die A81 ist derzeit auf Höhe Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart vollgesperrt. Grund dafür ist ein Auffahrunfall, an dem drei Lastwagen beteiligt sein sollen. Auch die Feuerwehr Marbach ist bereits ausgerückt. "Wir können noch keine Angaben zu möglichen Verletzten machen", so Polizeipressesprecher Peter Widenhorn. Auch der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.