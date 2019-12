Volleyballerinnen des SFC Höpfigheim trumpfen auf Eine Saison, die viel besser läuft als erwartet

Bereits im ersten Satz gegen Cannstatt wurde deutlich, dass an diesem Tag etwas gehen könnte. Mit 25:22 entschied man ihn am Ende für sich. Danach entwickelte sich ein richtig spannender Schlagabtausch. Erst glich Cannstatt mit einem 26:24 auf 1:1 aus, ehe der Gast sogar mit 2:1 in Führung ging. „Der dritte Satz war nicht ganz so, wie man sich das vorstellt“, sagt Bochmann dazu. Sein Team machte zu viele einfache Fehler und verlor den Satz am Ende auch verdient mit 15:25. Doch die Mannschaft gab nicht auf, pushte sich gegenseitig und kämpfte sich wieder zurück. Der vierte Satz ging trotz zwischenzeitlichen Rückstands mit 25:22 an Höpfigheim – damit war zumindest schon einmal ein Punkt gegen den Spitzenreiter gesichert. „Im fünften Satz lagen wir dann wieder hinten. Das war wirklich ein wahrer Krimi“, sagt der Höpfigheimer Trainer, der sein Glück nach dem 16:14 am Ende kaum fassen konnte. „Das war einfach Wahnsinn. Ein toller Spieltag.“