Volleyball Das sind die 14 Spielerinnen des MTV Stuttgart für die neue Saison

Bald wird es wieder ernst. Die Bundesligavolleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart starten mit der Saisonvorbereitung und im Oktober findet das erste Spiel statt, genau genommen am 6. Oktober gegen Erfurt. Die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen will natürlich wieder um den Titel mitspielen. In der vergangenen Saison ging das Finale verloren, das soll möglichst wieder anders werden. Deshalb wurde die Mannschaft auch verstärkt – auf mehreren Positionen. Auch die Amerikanerin Simone Lee ist wieder zurückgekehrt nach Stuttgart, wo sie schon einmal spielte. Sie fühlt sich wohl in der Stadt und hat mit der Mannschaft Großes vor. Wir stellen Lee und ihre Mitspielerinnen vor und zeigen, wer in der Saison 2021/2022 für den MTV am Ball ist.