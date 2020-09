Volle Belloo-Eimer Hundekot stapelt sich zum Himmel

Dass Mülleimer überfüllt seien, sei nicht die Regel. „In den seltenen Fällen liegt das meist an einer zweckentfremdenden Nutzung“, so Trinkner. Sprich: Privater Müll werde in größeren Mengen entsorgt. Die Mülltonnen dienten aber nur der Entsorgung des unterwegs anfallenden Mülls, ausgegangen werde also von kleineren Mengen. „Es ist nicht erlaubt, Hausmüll in öffentlichen Müllbehältern zu entsorgen. Das gilt auch für Müll, der in Gewerbebetrieben anfällt.“