Volksschauspieler Trauer um Jan Fedder - ARD ändert Programm

Auf der Facebook-Seite vom "Großstadtrevier" hieß es: "Wir denken mit großer Traurigkeit, aber auch voller Stolz an die Zeit zurück, die wir mit Jan teilen durften, in der wir mit ihm gelacht, geweint, gescherzt, gekämpft und hart an jeder einzelnen Folge des Großstadtreviers gearbeitet haben." Der Fernsehmoderator Reinhold Beckmann (63) reagierte mit diesen Worten auf den Tod des langjährigen Freundes: "Mensch Jan, so war das nicht abgemacht. Du hattest noch was vor."