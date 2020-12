Volker Klotz wird 90 Avantgardestreuner und Mikroradikaler

Stuttgart - Passionierter Leser, Theaterbesucher und -kritiker, Liebhaber der Operette, Dramaturg, Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer und Verfasser von gut zwei Dutzend Büchern, von denen einige zu Standardwerken wurden – Volker Klotz, der an diesem Sonntag in Stuttgart seinen 90. Geburtstag feiern kann, hat sich nie um die penible Abgrenzung der verschiedenen Berufssparten und Fachgebiete gekümmert, in denen er sich betätigt hat. Die akademische Laufbahn, in die diese vielseitigen Interessen am Ende mündeten, war da nicht zwangsläufig vorgezeichnet; aber in der Ära vor der Bologna-Reform gewährte die Universität Außenseitern wie Klotz noch jene Freiheiten, die er dann als Professor für Literaturwissenschaft an der Uni Stuttgart von 1971 bis 1996 für seine grenzüberschreitenden Projekte zu nutzen wusste und damit Generationen von Studenten prägte.