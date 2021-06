Vladimir Klos stellt Autobiografie vor Lesung zum 75. Geburtstag des Stuttgarter Ballettstars

Stuttgart - Mit einer Flucht nach Wien rettete sich Vladimir Klos rechtzeitig auf die Seite des Eisernen Vorhangs, die ihm eigene Entscheidungen über seine Karriere als Tänzer zuließ. Und so kam es, dass der gebürtige Tscheche nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 als 22-Jähriger in Stuttgart landete und hier nicht nur mit John Crankos Kompanie zum gefeierten Ballettstar wurde, sondern in der Kollegin Birgit Keil auch die Frau seines Lebens fand. An ihrer Seite war er bis zu seinem Ruhestand 2019 als Stellvertretender Direktor des Staatsballetts Karlsruhe und als Lehrer an der Akademie des Tanzes in Mannheim aktiv.