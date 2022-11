Virus-Ausbruch Luxusliner mit 800 Corona-Infizierten steuert Sydney an

Der Luxusliner soll am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) in Sydney anlegen. "Obwohl die Regierung gesagt hat, dass wir mit Covid koexistieren müssen, ist es doch ein beunruhigender Gedanke, dass morgen 800 positiv auf das Coronavirus getestete Personen an Land gehen", sagte ein Reporterin von 9News.