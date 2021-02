Virtuelle Ausbildungsmesse in Marbach Perspektiven für das Berufsleben finden

Auch wenn der Treffpunkt Ausbildung diesmal online stattfindet, haben die Schüler nämlich die Möglichkeit, wieder von Stand zu Stand zu schlendern. Vom virtuellen Foyer aus führen die Wege per Klick zunächst in Hallen, die jeweils nach Schwerpunkten gegliedert sind: Soziales, Handwerk, Kaufmännisches . . . Wer sich auf eine grobe Richtung festgelegt hat, kann dann die einzelnen Unternehmen besuchen und sich dort etwa Fotos von Projekten der Firma ansehen, Mappen durchblättern oder sich bei so manchem auch direkt per Chatfunktion melden. „Die Schüler haben so die Möglichkeit, den Erstkontakt herzustellen, Informationen zu sammeln oder vielleicht ein Praktikum zu ergattern“, fasst Ute Kaufmann die Möglichkeiten zusammen: „Und vielleicht endet dieser erste Klick dann ja sogar in einer Ausbildung.“ Freie Plätze gibt es derzeit nämlich so einige.