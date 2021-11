Virologin Brinkmann warnt bei Anne Will „Bis Ostern droht ein Horrorszenario“

In der Warteschlange Ältere vorlassen

Natürlich nicht. Eher die Politiker, wenn man der Virologin Brinkmann, Professorin an der TU Braunschweig, glaubt. „Man hat gelockert, als die Inzidenzzahlen wieder hoch gegangen sind“, sagte Brinkmann. Dabei sei exponentielles Wachstum doch so leicht erklärbar, meinte sie. Am ersten Tag falle ein Regentropfen in ein Fußballstadion, am zweiten Tag seien es zwei, am dritten vier, am vierten acht, am fünften 16: „Am 42sten Tag ist das Stadion halb voll mit Wasser. Das sollte man doch verstanden haben!“ Und bei Inzidenzen ist es ähnlich. Die Impfquote von 70 Prozent sei bei weitem nicht ausreichend, die 2-G- und 3-G-Regeln werden die vierte Welle nicht brechen, glaubt Brinkmann. Die hohe Zahl der Ungeimpften sei „das Hauptproblem“. Es sei sicher gut, so die Virologin, wenn sich viele die Drittimpfungen geben ließen und man möge in der Warteschlange „bitte die Älteren vorlassen“, aber noch viel wichtiger seien die Erstimpfungen.