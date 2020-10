Virologe Hendrik Streeck Sie nennen ihn „Der Professor“

Es wird an diesem Tag nicht das letzte Mal gewesen sein, dass jemand Streeck so anspricht. Nicht ehrfurchtsvoll wie einen Bundespräsidenten - sondern feststellend. So, wie man auch „Ah, der Postbote“ sagen würde. Die Leute in Gangelt, auf dessen Straßen Streeck heute unterwegs ist, kennen ihn. Er hat viel Zeit in dem kleinen Ort ganz im Westen der Republik verbracht, um zu forschen. Und geht man mit ihm durch Gangelt, versteht man ein bisschen besser, wie er tickt. Vor allem auch im Bezug auf die großen Linien.