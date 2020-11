Vincent Reffet ist tot Extremsportler tödlich in der Wüste verunglückt

Dubai - Der als Jetman in Dubai bekannt gewordene Franzose Vincent Reffet ist tödlich verunglückt. Der 36-Jährige habe beim Training in der Wüste einen Unfall erlitten, teilte die Organisation Jetman Dubai am Dienstag mit. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und allen, die ihn kannten und mit ihm gearbeitet haben“, hieß es. Die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu dem Unglück.