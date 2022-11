Gesellschaft Massenweise "Miss": Vietnams Geschäft mit der Schönheit

Hanoi - Mit Freudentränen in den Augen und glitzernden Krönchen auf dem Kopf bedanken sich Dinh Nhu Phuong und Kim Ngan graziös bei Juroren und Publikum. Die jungen Frauen sind gerade bei Schönheitswettbewerben in Vietnam zur "Miss" gekürt worden. Das Besondere: Die Finalshows von "Miss Vietnam Sea and Island 2022" und "Miss Global Vietnam 2022" wurden fast zeitgleich abgehalten - ein Zeichen dafür, wie sich die Zahl der "Beauty Contests" im Land am Mekong seit einiger Zeit wundersam vermehrt hat. "Zwei Schönheitsköniginnen in einer Nacht - ist das nicht etwas zu viel?", titelte die Zeitung "VnExpress" am nächsten Tag.