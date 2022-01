Manche lassen sich in diesen Tagen ihre Erst- oder Zweitimpfung gegen das Coronavirus verabreichen, andere lassen ihren Impfschutz auffrischen, und wieder andere machen sich Gedanken, wie es nach dem Booster weitergeht. „Viele Bürgerinnen und Bürger fragen gerade in den Arztpraxen nach, ob sie jetzt eine vierte Impfung brauchen“, sagte der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty am Montag.