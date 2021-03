Viersen in Nordrhein-Westfalen Autofahrerin rast mit Kind auf dem Rücksitz an Polizei vorbei

Viersen - Eine Autofahrerin ist mit fast 140 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs gewesen - auf dem Rücksitz saß ein fünfjähriges Kind ohne die notwendige Sitzschale. Zunächst habe die 36 Jahre alte Frau am Sonntag in Viersen in Nordrhein-Westfalen eine Zivilstreife mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ überholt, teilte die Polizei am Montag mit.