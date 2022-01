Vierschanzentournee Starker Wind: Springen kann nicht in Innsbruck stattfinden

Windanfällige Schanze

Die Bergiselschanze ist der Standort bei der Tournee, der am anfälligsten für Wind- und Wetterkapriolen ist. Bereits zum vierten Mal in der langen Tournee-Geschichte konnte ein Wettbewerb in Innsbruck nicht wie geplant durchgeführt werden. In der Saison 2007/2008 wurde er schon einmal in Bischofshofen nachgeholt. "Wir werden in Bischofshofen flexibler sein", sagte der Rennleiter des Weltverbandes Fis, Sandro Pertile, im ZDF.