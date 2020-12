Vierschanzentournee "Wettkampf-Tier" Geiger wieder gefordert: Quali an Silvester

Geiger ist nach seinem Heim-Triumph in Oberstdorf der Gejagte, auf den sich an der Großen Olympiaschanze alle Augen richten werden. Eisenbichler befindet sich als Fünfter in Lauerstellung. Vor dem traditionellen Neujahrsspringen steht am heutigen Donnerstag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) die Qualifikation an.