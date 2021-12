Vierschanzentournee Langer Weg zurück: David Siegels Highlight in schwerer Zeit

Was für David Siegel einmal sportlicher Alltag war, ist für den Skispringer ein seltenes Erlebnis geworden.Wenn der 25-Jährige heute bei der Vierschanzentournee in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen startet, ist sein Ziel der erste Weltcup-Einsatz seit genau einem Jahr.