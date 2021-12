Vierschanzentournee Gutes Gefühl: Geiger hofft nach Heimspiel auf Druckabfall

Dass Kobayashi im Kampf um den ersten deutschen Tournee-Sieg seit Sven Hannawald vor 20 Jahren der Hauptkonkurrent werden dürfte, war absehbar. Der Japaner zeigte einen Traumflug auf 141 Meter und untermauerte damit diesen Status. "Skispringen ist sehr komplex, es gab Phasen, in denen es nicht so gut läuft, umso besser, dass es im zweiten Sprung richtig gut geklappt hat", erklärte Kobayashi. An Neujahr (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) steigt auf der Großen Olympiaschanze der zweite Wettkampf. In Garmisch-Partenkirchen ist der letzte deutsche Sieg ebenfalls 20 Jahre her - Gewinner war 2002 Sven Hannawald.

