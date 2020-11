Vierbeiner kommt auf der Schillerhöhe ums Leben Polizei sucht Zeugen zu Angriff auf Hund

Marbach - Noch Zeugen sucht die Polizei in Marbach zu einem Vorfall, der sich am Sonntag gegen 12.55 Uhr im Lenauweg auf der Schillerhöhe ereignet haben soll. Ein 37-jähriger Mann war dort mit einem Yorkshire-Terrier unterwegs, als das Tier dort von einem frei laufenden, etwa kniehohen, schwarzen Hund angegriffen wurde, so der Hundehalter gegenüber der Polizei.