Vier Wochen nach Auftauchen Bauern: Weiter "kritische Phase" bei Schweinepest

"Zu diesen Preisen kann man nicht kostendeckend arbeiten", warnte Rukwied. "Sowohl Mäster als auch Ferkelerzeuger schreiben momentan rote Zahlen. Das hält man nicht lange durch." Hinzu komme ein "Schlachtstau", der schnellstens aufgehoben werden müsse. Hintergrund sind Engpässe in Schlachthöfen wegen Corona-Fällen. "Man muss die Möglichkeit schaffen, auch am Wochenende und an Feiertagen zu schlachten. Denn die Tiere stehen in den Ställen und wachsen." Die großen Agrarländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kündigten am Freitag bereits an, Wochenendarbeit zu erleichtern.