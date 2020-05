Vier Teile RTL-Late-Night-Show mit Oliver Pocher und Ehefrau Amira

Ausstrahlungstermine für weitere geplante Folgen waren zunächst nicht bekannt. "Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook", wird Pocher in der Mitteilung zitiert.