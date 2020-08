Vier Menschen ertrinken in Niederlanden Aus der Nordsee wird eine Mordsee

Den Haag/Scheveningen - Massenhaft strömen die Menschen in diesen heißen Sommertagen an die Strände. Auch in den Niederlanden, wo der Bade- und Kurort Scheveningen vor den Toren Den Haags total überlaufen ist, weil vor allem außer den einheimischen Gästen viel mehr deutsche und belgische Touristen kommen. „Normalerweise wären wir jetzt in Spanien oder in Italien am Strand. Aber wegen der Corona-Pandemie haben wir uns dieses Jahr entschlossen, nach Scheveningen zu fahren, weil wir nicht fliegen wollten“, berichten zwei deutsche Jugendliche in Kölner Dialekt bei einem kühlen Bier in Scheveningen am Strand.