Vier Fahrzeuge involviert

Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Ludwigsburg - Am Freitag hat ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 13.25 Uhr einen Unfall auf der Marbacher Straße von der Einmündung Heilbronner Straße/Schlossstraße kommend in Richtung Neckarweihingen verursacht. Während der Unfallaufnahme wurden technische Mängel an seinem Fahrzeug geltend gemacht.