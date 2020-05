Viele Rettungskräfte in Kornwestheim Brand in Schrebergärten bedroht auch Gefahrgut

Viele Rettungskräfte in Kornwestheim

Feuer droht auf Gefahrgut überzugreifen

In einer Schrebergartenanlage in der Nähe des Güterbahnhofs ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen drohten, auf einen Zug mit Gefahrgut überzugreifen. Das konnte zum Glück von der Feuerwehr verhindert werden.