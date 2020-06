Viele Reben erfroren Frostnacht macht den Wengertern nach wie vor zu schaffen

Bottwartal - Dass es in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai Frost geben würde, damit hatten wohl die Wenigsten gerechnet. Zwar fiel das Datum auf die berühmt-berüchtigten Eisheiligen, jedoch sah es nach dem Regen eigentlich gar nicht nach derart tiefen Temperaturen aus. Nebelbänke machten das Ganze noch undurchschaubarer. So hatten letztlich die Marbacher Weingärtner großes Glück und kaum Frostschäden, beim Weingut Sankt Annagarten in Beilstein sah es dagegen schon anders aus. Der Frost hat sogar in höheren Lagen, wo sonst nichts passiert, zugeschlagen, andere, die eher frostanfällig sind, blieben verschont. „Das war durch die Bank sehr willkürlich“, sagt Marcel Wiedenmann, der Juniorchef im Weingut. Langsam erholen sich die betroffenen Weinberge aber vom Frostschock. „Hier war vier Wochen lang fast gar nichts passiert, wir haben sie entsprechend aus dem Zyklus rausgenommen, was den Pflanzenschutz angeht“, so Wiedenmann. Allerdings werde es auf den betroffenen Arealen deutlich weniger Ertrag geben, ein Weinberg sei „ganz raus“.