Viele offene Fragen Antarktis-Kommission ringt um Ergebnisse

Es gebe bei den Verhandlungen noch viele offene Fragen, eventuell sei sogar eine Verlängerung der Tagung nötig, sagten Beobachter am Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Treffen, das am Dienstag begonnen hatte und in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erstmals nur virtuell stattfand, ging es vor allem um die Ausweisung neuer Meeresschutzgebiete und Beratungen über Fischereiaktivitäten und Fangmengen im Südpolarmeer.