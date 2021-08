Viele Ideen im Gepäck Neues Gesicht bei den Weingärtnern Marbach

Eine Brücke nach Ludwigsburg schlagen

Jung und Alt will sie daher in einer Art 360-Grad-Kommunikation zusammen bringen. Sie möchte Innovatives – etwa im Social Media-Bereich auf die Beine stellen – und sich bei all dem Neuen dennoch der guten Tradition verpflichtet fühlen. Und noch eines ist Antje Friedrich wichtig: Die Nähe zur Stadt Ludwigsburg will ich suchen. Denn gerade dort spiele der Marbacher Wein noch keine allzu große Rolle: „Da dreht sich alles um das Residenzschloss und den Barock“.

Die Direktvermarktung ankurbeln und den Bekanntheitsgrad steigern, das sind die weiteren Felder, auf denen die Marketingfachfrau ackern möchte. Und freilich hat sie auch die Gartenschau im Blick, für die sie in rechtzeitig die Weichen stellen will.