Viele Fragen offen SAP-Chef kritisiert Cloud-Strategie der Bundesregierung

Die prinzipielle Idee der Initiative, Daten in Europa nach hiesigen Datenschutzstandards zu sichern, sei gut. "Aber genau das ist heute schon möglich. Viele große Unternehmen haben heute schon mächtige Rechenzentren in Europa und in Deutschland, wo genau das gemacht wird", betonte der Co-Vorstandschef des vom Börsenwert her zurzeit wertvollsten deutschen Unternehmens, das selbst im Cloudgeschäft aktiv ist und auf steigende Umsätze in diesem Segment hofft.