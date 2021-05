Viel los über Pfingsten Der letzte große Ansturm aufs To-Go-Essen?

Marbach/Bottwartal - Knapp und nahezu auf den letzten Drücker blieb dem Landkreis Ludwigsburg aufgrund des zwischenzeitlichen Sprungs der Sieben-Tage-Inzidenz über den Wert von 100 eine Teilöffnung an Pfingstmontag verwehrt – gerade auch, was die Gastronomie betrifft. Die Menschen zog es am langen Wochenende trotzdem raus in die Natur. Ob als Spaziergänger, Wanderer oder Radfahrer. Groß und Klein steuerten unter anderem den Hardy-Pfad im Hardtwald an, der sich großer Beliebtheit erfreute. In großem Maße am Sonntag, und noch mal mehr war dann an Pfingstmontag los.