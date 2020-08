Viel Bewegung beim VfB Stuttgart II Holger Badstuber, ein Neuer aus Hoffenheim – aber geht Eric Hottmann?

Unterdessen wird Stürmer Eric Hottmann von Türkgücü München umworben. Der Drittliga-Aufsteiger will den 20-Jährigen für ein Jahr ausleihen. Bei einer ersten Kontaktaufnahme hat der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat die Anfrage abgelehnt, das letzte Wort scheint aber noch nicht gesprochen. Hottmann war vergangene Saison an Drittligist SG Sonnenhof Großaspach ausgeliehen und hatte im Juli seinen Vertrag beim VfB bis 2022 verlängert. Der neue Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt (51) kennt Hottmann aus gemeinsamen Zeiten in der Nachwuchsabteilung des VfB.